11月14日をもって、3月期決算企業の第2四半期決算発表がおおむね終了しました。今回の決算では、当初の予想より利益見通しを引き上げる企業も一定数みられました。ただし、米国のトランプ関税の行方がまだみ切れないことや、中国との関係の不透明感、さらに国内政局の変動など、先行きを慎重にせざるを得ない材料が多く残っています。 このような背景から、業績の上方修正はあったものの、全体としては力強く広がるというより「限