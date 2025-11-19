MLB・カブスは日本時間19日、FAとなっていた今永昇太投手に関して、クオリファイング・オファーを受け入れ1年契約を結んだことを明かしました。このクオリファイング・オファーでの契約金は、MLBの上位125選手の年俸から算出されるもの。MLB公式によるとその額は2202万5000ドル(約34億円)となったことも明かされています。今永投手は23年オフにメジャーへ挑戦。メジャー初年度から躍動を見せ、29試合に登板し15勝3敗、防御率2.91を