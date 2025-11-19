ネプチューンの名倉潤が自身のInstagramを更新し、妻・渡辺満里奈との仲睦まじいショットを投稿した。 【写真】渡辺満里奈の誕生日をケーキとシャンパンでお祝いするネプチューン名倉潤 ■渡辺満里奈の55歳の誕生日に名倉から感謝溢れるメッセージ 11月18日に55歳の誕生日を迎えた渡辺。名倉は「今日は奥さんの55回目の誕生日（バースデーケーキの絵文字）おめでとう」と渡辺の誕生