アメリカのトランプ大統領は18日、サウジアラビアをNATO（北大西洋条約機構）の「非加盟の主要同盟国」に指定すると発表し、防衛関係の一層の強化を表明しました。トランプ大統領：我々は軍事協力をさらに強化し、サウジアラビアを正式にNATO非加盟の主要同盟国に指定し関係を深める。トランプ大統領は、ムハンマド皇太子らを招いたホワイトハウスでの夕食会で、サウジアラビアをNATOの「非加盟の主要同盟国」に指定すると明らかに