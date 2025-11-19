高市内閣の誕生から約1カ月、報道各社の世論調査での高い支持率を受けて、早期の衆院解散・総選挙が取り沙汰され、野党の警戒感が高まっている。次の衆院選に向けた野党間の候補者調整の必要性が指摘されるが、首相指名選挙でまとまれなかった立憲民主党と国民民主党の関係は修復できていない。両党に立ちはだかる不信感、そして今後の連携の可能性などについて取材を通じて迫った。国民・玉木氏「100人近い擁立を」「参院選が終