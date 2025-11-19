郷土の歴史を伝承していこうと18日藤枝市の小学校で授業の一環として命を懸けて村人を救った偉人の朗読劇が上演されました。この朗読劇は、郷土の歴史や民話を掘り起こし伝える活動をしている「びくの会」が行ったものです。藤枝市立高洲小学校の6年生の授業として行われた朗読劇では今から300年以上前、重い年貢を命じられた村人のために命をかけて直訴に向かった当時の名主、石上清兵衛の話が演じられました（朗読劇の一場面のセ