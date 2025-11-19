Snow Manの目黒蓮が『GQ Hong Kong』の「Men Of The Year」に選出。Tommy Hilfiger Japanの公式SNSでは、同特集に登場した目黒の最新ビジュアルが公開された。 【画像】“プレッピースタイル”の目黒蓮／『GQ Hong Kong』表紙＆ファッションフォト ■目黒蓮がベージュアウター×グリーンのアーガイルセーターで魅せる端正プレッピースタイル 公開された写真で目黒は、ベӦ