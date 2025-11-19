11月19日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、高市総理の発言を巡って急激に冷え込んだ日中が、きのう局長協議を行ったというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「日中両国の外交当局はきのう、北京の中国外務省で局長協議を開催し、台湾有事と『存立危機事態』を巡る高市