裾野市は18日罠にかかったツキノワグマ1頭を捕獲したと発表しました。富士山周辺では夏からクマの目撃情報が相次いでいたということです。裾野市によりますと、きのう午前7時ごろ裾野市須山の「水ケ塚公園」付近に設置された箱わなにクマがいるのを見回りをしていた猟友会のメンバーが発見しました。箱わなにかかっていたのは体重98キロ、体長はおよそ130cmのツキノワグマのメスの成獣でその後猟友会によって駆除されました