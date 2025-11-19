【妻sideSTORY】私は舞香。子どもに恵まれ、仕事も順調。ささやかながら、幸せな生活を送っていると思います。ただひとつだけ、思わずため息をこぼしたくなる悩みもあって…。夫はおいしいと言って私の作った料理を食べてくれるのですが、娘は食べてくれないのです。お昼のお弁当も夕飯もお米だけを食べて、おかずは手付かず…そんな日が続いていました。毎日の食事で注意ばかりしたくないと私は思っているのですが、夫は「残した