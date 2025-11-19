ロサンゼルス・ドジャースは11月14日、公式Instagramを更新。オールMLBのファーストチームに選出された大谷翔平（31）と、山本由伸（27）らのビジュアルを公開した。 投稿されたビジュアルは、山本と大谷、そしてセカンドチームに選出されたウィル・スミス（30）が並んだもの。ドジャースから3人の選手が選ばれており、山本の頭上に、「Winners」の文字が大きく書き込まれている。 山