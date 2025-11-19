【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ROIROMが『CanCam』1月号（11月21日発売）に登場する。 ■ROIROMの軌跡と未来を語り尽くす SNSで大反響だった先月号に続き、『CanCam』1月号に登場する大注目ユニットROIROMの本多大夢＆浜川路己。彼らは11月23日に有明アリーナで行われる初の単独公演にて、いよいよ本格的な音楽デビューを果たす。 「まったり休日」をテーマにOFFモードなふたりを撮り下ろし