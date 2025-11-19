◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は１８日（日本時間１９日）、今月２４日に東京で行われるＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦の１週間前計量で、対戦する同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝、同級２位・井上拓真（２９）