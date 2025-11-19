ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた「木下グループ」のＣＭ第２弾制作発表会に出席した。ロバーツ監督は昨年も１２月に木下グループのＣＭ制作などのために、約２０年ぶりに来日。生まれ故郷の沖縄にも足を運んだ。今年３月には開幕シリーズのカブス戦のために来日し、直近１年で３度目の日本となった。ロバーツ監督は「日本にお招き頂きありがとうございます。１年ぶりに帰ってこられてうれし