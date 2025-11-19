不同意性交などの疑いで、香川県三木町の警備業の男（60）が逮捕されました。 警察によりますと、男は11月4日、高松市の居酒屋個室や雑居ビルの階段で、同意がないのに、20代の女性にわいせつな行為をした疑いです。男は容疑を否認しているということです。