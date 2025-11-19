「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバル（西村誠司社長、本社・東京渋谷区）が１１月１７日の創業記念日に「創業３０周年謝恩パーティー」を東京・港区の「ＴｈｅＯｋｕｒａＴｏｋｙｏ」（旧ホテルオークラ東京）で開いた。エクスコムグローバルは「にしたんクリニック」のほか、海外向けＷｉ―Ｆｉレンタル「イモトのＷｉＦｉ」、「にしたんクリニック」、「にしたんＡＲＴクリニック」を運営しており