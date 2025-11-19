【新興国通貨】ドル人民元は７．１１ばさみ＝中国人民元 ドル人民元は１ドル=７．１１００前後で落ち着いた動き。先週後半に７．１２台から約１年ぶりの安値となる７．０９台へ落としたものの、週末から週明けにかけて反発。ただ、下げる前の水準には戻せず昨日からもみ合いとなっている。 対円ではドル円の上昇もあって一時２１．９０５を付ける動き。昨年７月以来の高値圏。 CNYJPY 21.855USDCNY 7.1090