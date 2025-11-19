19日浜松市中央区で建設中の建物から出火する火事があり、隣接する住宅とあわせて2棟が燃えました。この火事によるけが人はいないということです。警察や消防によりますときょう午前5時15分ごろ浜松市中央区積志町で近所に住む人から「新築中の家が燃えている」などと消防に通報がありました。消防車14台が出動し火はおよそ2時間半後に消し止められました。消防によりますと、出火元とみられる建築中の住宅は、ほぼ全焼とみられ、