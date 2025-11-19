１９日前引けの日経平均株価は前営業日比３７４円５１銭高の４万９０７７円４９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３９１１万株、売買代金概算は３兆２８０７億円。値上がり銘柄数は１０８９、対して値下がり銘柄数は４７５、変わらずは４８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方は売り優勢の展開だったが、その後は主力株の一角に買い戻しが入り、つれて日経平均も自律反発に転じた。前日の欧米株市