東京午前のドル円は１５５．３３円付近まで弱含んだ。前日に１５５円後半まで円安・ドル高推移した反動が現れているものの、ドル円の調整は限定的。長期・超長期ゾーン中心に円債への売りが続くなか、円安圧力が持続している。円安や物価高、国民負担の拡大で貧困が広がっている一方、日本政府の債務残高が積み上がっているにも関わらず、高市政権でも賢明ではない増発が続く見通し。ただ、日本国債を保有する金融機関の含