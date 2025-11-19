広島県内で養殖されているカキが大量死している問題をうけ、けさ、農林水産省の鈴木大臣が現地を視察しました。視察に訪れたのは、広島県東広島市にある作業場です。カキをめぐっては、東広島市や呉市などの養殖業者から「8割から9割がへい死している」との連絡が相次いでいます。鈴木大臣は被害状況を確認し、養殖関係者と意見交換しました。鈴木憲和 農水大臣「本当にほとんどのものが、へい死しているという状況。現場で確