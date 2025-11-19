きのう、福岡県八女市で小型機が墜落し男性3人が死亡した事故で、警察などは遺体の収容作業を行い、当時の状況を調べています。この事故はきのう、福岡県八女市星野村で、佐賀空港を離陸し、大阪の八尾空港に向かっていた小型機が墜落したものです。大阪航空局などによりますと、搭乗していたのは京都市や神戸市に住むマツノタイジさん、ツジタイゾウさん、オカモトアキラさんの3人で、その場で死亡が確認されました。小型機は離陸