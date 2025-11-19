警視庁＝東京・霞が関20代男性を車に監禁したとして、警視庁暴力団対策課は19日までに、逮捕監禁と強要の疑いで住所、職業不詳山阪恵斗容疑者（26）ら男3人を逮捕した。同課によると、3人と男性は国内最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーらだった。同課は、男性がグループ内の規約に違反した疑いをかけられ、制裁を受けたとみている。3人の逮捕容疑は共謀して、6月19日午後8時25〜40分ごろ、羽田空港で男