3年前からメジャーへの思いを表明していた高橋光成（28、西武）が、ついに夢への一歩を踏み出した。最速158キロのストレートを武器に、21年から3年連続2桁勝利をマークするなど、チームのエースとして活躍してきた高橋。しかし昨季はケガで出遅れ、パ・リーグワーストタイの開幕11連敗と、苦しいシーズンとなった。そんな中でも、憧れてきたメジャー挑戦を「諦めることはなかった」という。新たな挑戦を前に高橋がその胸中を語った