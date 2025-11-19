岡山県は、少子化や人口減少対策に重点的に財源を配分するとした来年度の予算編成方針を発表しました。 きょう（19日）の定例会見で伊原木知事が明らかにしたものです。基本方針として、「第4次晴れの国おかやま生き活きプラン」の4つの重点戦略である「教育県岡山の推進」や「産業の振興」などに基づく施策を展開するとしています。中でも、長期的な県の発展を見据え、来年度は少子化や人口減少対策により重点的に財源を配分する