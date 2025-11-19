Xユーザー・Nanawoさんが投稿した写真に写っているのは、5台のNintendo Switch。うち2台は充電コードが繋げられ、整然と並んでいますが……はて、この光景、なんだか既視感があるような。この現場を見たNanawoさんの妻から発せられたのは「まるで特殊詐欺みたい」の一言。そ……それだー！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■6台同時開放の裏側は“善意のカブ活支援”当時、NanawoさんがプレイしていたのはN