これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越市に大雨警報、糸魚川市・妙高市に大雨注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、上越市・長岡市に洪水注意報が発表されています。 ◆19日(水)これからの天気 夕方にかけて広く雨が降ったりやんだりでしょう。沿岸部を中心に西よりの風がやや強く吹きそうです。 降水確率は、午後6時にかけて50%以上のところが多くなっています。 ◆19日(水)の予想最高