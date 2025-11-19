Photo: SUMA-KIYO 2024年11月9日の記事を編集して再掲載しています。 移動の間、長時間過ごす車内は少しでも快適な方がいい。紅葉に温泉、年末には帰省…と、長旅の増える季節がやってきました。そこで、「あるのとないのじゃ大違い」そんな、車内を自分好みに整えられるアイテムを集めました。今回は、車内の環境をよりよくしてくれるアイテムを3つ紹介します。長距離移動時の「お尻と腰」