※この記事は2025年7月28日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、28日のRソックス戦に2番・指名打者で先発出場した。 まず1回表の第1打席は、カウント3-2から四球を選択。3回表の第2打席は、2アウト1塁の場面で4球目を打ってセンターへヒットを放った。 そして、続く4回表の第3打席も、3球目を捉えライトへヒット。7試合ぶりのマルチ安打を決めた。 その後、6回表の第4打席は空振り三振