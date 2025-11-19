プロ選手の魅力を子どもたちに感じてもらおうとファジアーノ岡山の木村太哉選手が、きのう（18日）、岡山市のチアダンススクールを訪問しました。 【写真を見る】ファジアーノ岡山MF・木村太哉選手「好きだという気持ちを忘れずに」チアダンススクールの子どもたちと交流 児童たちからの呼びかけに少し照れた表情のファジアーノ岡山のMF・木村太哉選手。同じファジアーノが運営するチアダン