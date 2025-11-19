県内では18日夜か～19日朝にかけて、山沿いを中心に雪の降り方が強まり今シーズン初めてのまとまった積雪となりました。 午前7時30分ごろの妙高市関山。うっすらと雪が積もり、道路の除雪作業などが行われていました。 魚沼市守門でも、朝早くから住民が雪かき作業に追われていました。 ■住民 「(Q.今シーズン雪かきは？)初めてです。今日の雪はべたべたで重いのでちょっと大変。」 ■住民 「冬に