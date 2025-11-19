¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢postmodernhippie¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦¼ÓÎï¡Ê¤µ¤¦¤é¡Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¤Î3ÁÈ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGURU GURU¡×¤¬11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¼ÓÎï¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖGURU GURU¡× ÅÔ²ñ¤Î°Ç¤ÎÃæ