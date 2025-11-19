山口市原爆被害者の会による原爆展が山口市で開かれています。山口市の中心商店街にある「さぽらんて」で開かれている「原爆展」は山口市原爆被害者の会が主催するものです。「原爆展」は、原爆被害の実態とあわせて、平和の大切さを伝えようと年に2回のペースで開かれています。初日の16日は、山口市原爆被害者の会が制作した原爆紙芝居が上演されました。原爆がどれほど恐ろしい兵器なのか、そして核兵器の脅威は今も続い