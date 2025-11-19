沖永良部島の和泊町で18日に火事があり、住宅1棟が全焼し隣接する飲食店の一部が焼けました。火事があったのは和泊町和泊です。警察と消防によりますと18日午後2時半過ぎ、通行人から「黒煙が見えて家が燃えている」と消防に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが飲食店経営・中野 幸一さん(67)の木造2階建て住宅1棟が全焼し隣接する中野さん経営の飲食店の天井の一部が焼けました。 中野さんは妻と2人暮ら