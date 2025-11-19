毎年恒例の紅葉ドライブデート。準備もバッチリで楽しい一日になるはずが、些細なひと言から一転、気まずい空気に──。その沈黙を破った夫の言葉に、思わず涙があふれた理由とは？ 今回は筆者の知人から聞いた、夫婦の心温まるエピソードをご紹介します。 紅葉ドライブデート その年も、夫婦で紅葉を見に行く日がやってきました。 結婚して3年以上、毎年この時期に行く恒例行事となっているデート。