きょう19日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）では、「スターシェフ50人がガチ投票！コンビニグルメランキング」と題して関西を代表する一流シェフたちが、コンビニの大手3社 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのベスト5商品を発表する。【画像】「すごく試行錯誤したんだろう」ミシュランシェフが絶賛！ローソンのスイーツミシュランガイド一つ星「シナエ」のすご腕