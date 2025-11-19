timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、21日発売のファッション誌『CanCam』1月号（小学館）に登場する。【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROMROIROMは、23日に東京・有明アリーナで行われる初の単独公演にて、本格的な音楽デビューを果たす。“まったり休日”をテーマにOFFモードな2人を撮り下