【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ROIROMのプレデビュー楽曲「Dear DIVA」が、11月19日より配信スタートとなった。同曲のMVは、11月19日20時よりプレミア公開される。 ■ダウンロードキャンペーン＆SNSシェアキャンペーンもスタート ROIROMのプレデビュー楽曲となる「Dear DIVA」は、DIVA＝“ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ROIROMのファンネーム）”