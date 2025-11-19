オーランド・マジック vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年11月19日（水）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 121 - 113 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのオーランド・マジック対ゴールデンステイト・ウォリアーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオー