この記事をまとめると ■クルマは修理が困難になると廃車になることが多い ■外されたパーツはリメイクされて再販されることがある ■海外では日本車は丈夫で人気が高いため輸出されて現地で再び使われることも多い 廃車になったクルマの行方 クルマに乗り続けていればいつかは故障するときが訪れます。軽微なケースや消耗品が原因であれば補修や交換で再び乗り続けられますが、大きなダメージや故障で修理費用が高額になってし