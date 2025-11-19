中国メディアの大象新聞は18日、外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国外交部の劉勁松（リウ・ジンソン）アジア局長が協議を行ったことについて、中国の専門家が「日本の高官は中国に来て『頭破血流』だ」と発言したことを伝えた。同日に行われた協議は、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に中国側が強く反発し、日中関係が悪化したことによるもの。報道によると、金井氏は中国の薛剣（シュエ・ジエン）在大阪総領事による「汚