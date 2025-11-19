中国で野生イノシシの増加による被害が深刻化している。13日に遼寧省で体重200kg超の巨大イノシシが出没し、自転車を倒すなどの騒ぎとなり警察が駆除した。他にも7日には、10頭以上のイノシシが市街地を走り回る場面もあった。イノシシは2023年まで保護対象だった影響で、国内に200万頭以上生息するとされる。保護政策の影響でイノシシが国内に200万頭以上中国国内では今、ある野生動物による被害が広がっている。13日、中国・遼寧