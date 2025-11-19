日経225先物は11時30分時点、前日比600円高の4万9100円（+1.23％）前後で推移。寄り付きは4万8940円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8850円）を上回る形から、買いが先行して始まった。寄り付き後は戻り待ち狙いのショートが入り、4万8270円とナイトセッションでつけた安値（4万8410円）を割り込む場面もみられた。ただし、売り一巡後は押し目待ち狙いのロングが短期筋のショートカバーを誘う形になり、終盤