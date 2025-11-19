札幌市豊平区の路上で１１月１８日夜、男性が何者かに腹部を刺され、犯人が逃走している事件で、警察は男性の知人による犯行の可能性もあるとみて行方を追っています。札幌市豊平区美園７条６丁目付近の路上で１８日午後１０時２０分ごろ、「腹部から出血している人がいる」と消防から警察に通報がありました。警察によりますと、若い男性が路上に倒れていて、何者かに刃物のようなもので刺されたとみられています。男性は病院に搬