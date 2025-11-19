大分県大分市で170棟以上が燃えた大規模な火災は発生から18時間が経った今も鎮火に至っていません。この火事で76歳の男性と連絡が取れなくなっているということです。現場から中継です。火事は18日午後5時40分ごろ発生しました。住宅など建物170棟以上に延焼し、焼けた範囲はおよそ4.9ヘクタールに及んでいます。この火事で76歳の男性と連絡が取れなくなっているということです。大分県から災害派遣要請を受けた自衛隊が19日朝から