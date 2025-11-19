１８日、広島市中心部の学校などにサルが現れたことを受け、警察が通学時間にパトロールしました。１９日朝、サルが現れた学校の通学路では警察がパトカーで警戒にあたりました。サルは１８日朝、広島市中区上幟町に現れました。学校の屋上にいるところを捕獲しようとしましたが逃走。午後に、近くの縮景園で見つかったのを最後に目撃情報はありません。■近所の人「この辺だからびっくり。どこでも出るんかなっ