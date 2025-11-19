10月に滋賀県で開かれた全国障害者スポーツ大会で活躍した県の選手団が14日、村岡知事に成績を報告しました。「わたSHIGA輝く障スポ」に県内から出場したのは個人競技28人と団体競技24人。このうち水泳やボッチャなど7つの競技で、金メダル16個を含む34個のメダルを獲得しました。陸上・視覚障害の岩粼良祐選手は、800mと1500mの2種目で、前の年に自らが打ち立てた大会記録をさらに塗り替え、2個の金メダルを獲得しま