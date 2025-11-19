東京・赤坂のライブハウスの前で出演者の女性が男に刺され重傷を負った事件で、女性がビルに入った直後に男が手袋をはめ、靴にビニール袋のようなものをかぶせる様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。この事件は、今月16日、港区赤坂のライブハウスの前で、出演予定だった40代の女性が男にわき腹などを刺され重傷を負ったもので、警視庁は逃走した男の行方を追っています。男は女性の後ろから追うようにビルに入ってい