元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（46）が18日放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹（57）との結婚秘話を語った。31歳の時に12歳上の大竹と結婚。しかし自身の両親からは猛反対されていたという。「私、8年付き合ってたんですけども、付き合った当初から、“なんで12個も上の芸能生活が長い人が、こんな小娘に手を出すんだ！”みたい