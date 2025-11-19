県は霧島市で発見された死んだ野生のイノシシについて、家畜伝染病に指定されている豚熱に感染している疑いがあると発表しました。県によりますと17日霧島市で見つかった死んだ野生のイノシシについて、県の家畜保健衛生所で豚熱ウイルスの遺伝子検査を行ったところ、陽性が確認されたということです。国の検査機関で詳しい検査が行われていて、10日夜結果が判明する予定です。豚熱は人に感染する恐れはないものの、豚やイ